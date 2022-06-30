Звёздная футболистка сборной Нидерландов обвинила белорусок в умышленной грубости

Полузащитница сборной Нидерландов и «ПСЖ» Лике Мартенс дала комментарий после матча с Беларусью. По её мнению, соперницы играли слишком жёстко.



«В этом году я слишком часто получала травмы, что меня очень расстроило. Потому что я всегда хочу быть на поле. Во время матча я заметила, что белорусские футболистки часто применяли грубую контактную игру. В какой-то момент я стала немного осторожнее, но этот последний подкат не имел никакого смысла», — сказала Мартенс в интервью телеканалу NOS.



Лике Мартенс впервые с февраля этого года провела на поле в матче за сборную все 90 минут. Она долгое время была травмирована, но вернулась к играм за национальную команду на прошлой неделе в игре против Англии.



Мартенс недавно перешла из «Барселоны» в «ПСЖ», теперь у неё одна из самых высоких зарплат в женском футболе — € 500 тыс. в год.



Матч сборных Нидерландов и Беларуси прошёл в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2023. Встреча завершилась победой «оранжевых» со счётом 3:0.

Фото: NOS