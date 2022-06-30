Звёздная футболистка сборной Нидерландов обвинила белорусок в умышленной грубости

Полузащитница сборной Нидерландов и «ПСЖ» Лике Мартенс дала комментарий после матча с Беларусью. По её мнению, соперницы играли слишком жёстко.
«В этом году я слишком часто получала травмы, что меня очень расстроило. Потому что я всегда хочу быть на поле. Во время матча я заметила, что белорусские футболистки часто применяли грубую контактную игру. В какой-то момент я стала немного осторожнее, но этот последний подкат не имел никакого смысла», — сказала Мартенс в интервью телеканалу NOS.
Лике Мартенс впервые с февраля этого года провела на поле в матче за сборную все 90 минут. Она долгое время была травмирована, но вернулась к играм за национальную команду на прошлой неделе в игре против Англии.
Мартенс недавно перешла из «Барселоны» в «ПСЖ», теперь у неё одна из самых высоких зарплат в женском футболе — € 500 тыс. в год.
Матч сборных Нидерландов и Беларуси прошёл в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2023. Встреча завершилась победой «оранжевых» со счётом 3:0.
Фото: NOS
- 30 июня 2022
-
10:52
-
10:50
-
10:47
-
10:42
-
10:21
-
09:59
-
09:50
-
09:43
-
09:39
-
09:36
-
09:26
-
09:18
-
09:03
-
08:43
-
08:40
-
08:36
-
08:30
-
08:12
-
08:03
-
07:41
-
07:36
-
07:29
-
07:22
-
07:15
-
06:52
-
06:44
-
06:40
-
06:29
-
06:27
-
06:13
-
06:03
-
05:59
-
05:39
-
05:37
-
05:30