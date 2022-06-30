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Испанская футболистка призвала болельщиков не впадать в эйфорию перед Евро-2022

Испанская футболистка призвала болельщиков не впадать в эйфорию перед Евро-2022
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Полузащитница сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати оценила шансы своей национальной команды на победу в предстоящем чемпионате Европы.

«Я думаю, что люди ожидают от нас многого. У нас есть Финляндия, Дания и Германия, очень непростая группа.

Чемпионаты Европы очень сложны. Есть люди, которые надеются, что мы выиграем, но я пришла, чтобы сказать, что люди должны успокоиться.

Не сходите с ума. Пусть люди успокоятся. Испания на таком высоком уровне еще не сделала ничего важного. Мы ещё в пути — провели два очень хороших года перед Евро», — приводит слова Бонмати Mundo Deportivo со ссылкой на эфир телеканала Movistar+.

Напомним, чемпионат Европы — 2022 пройдёт с 6 по 31 июля в Англии. Для сборной Испании турнир начнётся матчем с Финляндией 8 июля.

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