«Видимо, не нравился руководству». Чуканов – о причинах ухода из «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Андреа Чуканов рассказал о причинах ухода из команды. Кроме того, экс-игрок железнодорожников поделился эмоциями от игры с братьями Миранчуками в молодёжной команде.
«В молодёжке «Локомотива» я играл с Миранчуками. Помню, как они друг другу предъявляли за ошибки, даже мелкие. Один обрезал или дал неточный пас — второй сразу же на него налетает. Причем частенько Антон мог напихать Лёше. Происходило всё на очень повышенных тонах.
Ждали, что первым из нашего поколения выстрелит Ломакин, который сейчас в «Енисее». Все были уверены, что будет большая карьера — а вот пока не получилось.
Я ещё за полгода знал, что меня не продлят, хотя я забил 12 мячей, а у Рифата Жемалетдинова и Лёши Миранчука было по 10. Видимо, не нравился руководству», — цитирует Чуканова Sport24.
- 30 июня 2022
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:40
-
11:37
-
11:33
-
11:18
-
11:15
-
11:09
-
11:09
-
10:59
-
10:57
-
10:52
-
10:50
-
10:47
-
10:42
-
10:21
-
09:59
-
09:50
-
09:43
-
09:39
-
09:36
-
09:26
-
09:18
-
09:03
-
08:43
-
08:40
-
08:36
-
08:30
-
08:12
-
08:03
-
07:41
-
07:36
-
07:29
-
07:22