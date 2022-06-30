«Видимо, не нравился руководству». Чуканов – о причинах ухода из «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Андреа Чуканов рассказал о причинах ухода из команды. Кроме того, экс-игрок железнодорожников поделился эмоциями от игры с братьями Миранчуками в молодёжной команде.



«В молодёжке «Локомотива» я играл с Миранчуками. Помню, как они друг другу предъявляли за ошибки, даже мелкие. Один обрезал или дал неточный пас — второй сразу же на него налетает. Причем частенько Антон мог напихать Лёше. Происходило всё на очень повышенных тонах.



Ждали, что первым из нашего поколения выстрелит Ломакин, который сейчас в «Енисее». Все были уверены, что будет большая карьера — а вот пока не получилось.



Я ещё за полгода знал, что меня не продлят, хотя я забил 12 мячей, а у Рифата Жемалетдинова и Лёши Миранчука было по 10. Видимо, не нравился руководству», — цитирует Чуканова Sport24.