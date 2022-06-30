Толиссо вернётся в «Лион»

Полузащитник Корентин Толиссо продолжит свою карьеру в чемпионате Франции. Хавбек в статусе свободного агента перейдёт в «Лион». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 27-летний француз уже согласовал условия контракта с клубом.

Толиссо — воспитанник «Лиона». Он перешёл в немецкую команду из французской в 2017 году за € 41,5 млн. В нынешнем сезоне на счету полузащитника участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.



В составе «Баварии» Толиссо выиграл 14 трофеев, а в 2018 году стал чемпионом мира вместе со сборной Франции. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн. В прошедшем сезоне «ткачи» заняли восьмое место в национальном первенстве.