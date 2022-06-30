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«Ювентус» объявил об уходе Дибалы

«Ювентус» объявил об уходе Дибалы
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«Ювентус» объявил об уходе из клуба нападающего Пауло Дибалы. Туринцы поблагодарили игрока за выступления в составе команды.

«Он приехал в Турин молодым, подающим надежды талантом, а теперь прощается с «Юве», имея при себе опыт, сделавший его чемпионом, которым он является сейчас.

Семь лет в чёрно-белом для Пауло, 293 матча, 115 мячей, 45 голевых передач и 12 выигранных трофеев. Теперь его карьера продолжится за пределами Турина», — говорится в заявлении пресс-службы «Ювентуса».

Пауло Дибала перешёл в туринский клуб в 2015 году из «Палермо». Сумма трансфера тогда составила около € 28 млн. Сегодня контракт аргентинского форварда с «Ювентусом» истекает, и, как следует из заявления клуба, продлён он не будет.

Основными претендентами на подписание Дибалы в качестве свободного агента являются мадридский «Атлетико», «Интер» и «Милан».

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