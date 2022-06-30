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Фанаты «Оренбурга» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID

Фанаты «Оренбурга» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID
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Активные болельщики «Оренбурга» выступили с заявлением, в котором присоединились к бойкоту матчей Российской Премьер-Лиги. Они протестуют против введения процедуры Fan ID на российских стадионах.

«Мы, фанатский актив футбольного клуба «Газовик», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён, с 1-го тура нового сезона РПЛ и до полной отмены этого нововведения.

Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля.

Несмотря на это, мы были, есть и будем с «Газовиком» до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами на турнирах, где не будет введён Fan ID. Призываем остальных присоединиться к нам и сосредоточить все усилия на поддержке клуба «Газовик-2», — говорится в заявлении фанатов в социальных сетях.

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