Фанаты «Оренбурга» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID

Активные болельщики «Оренбурга» выступили с заявлением, в котором присоединились к бойкоту матчей Российской Премьер-Лиги. Они протестуют против введения процедуры Fan ID на российских стадионах.
«Мы, фанатский актив футбольного клуба «Газовик», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён, с 1-го тура нового сезона РПЛ и до полной отмены этого нововведения.
Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля.
Несмотря на это, мы были, есть и будем с «Газовиком» до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами на турнирах, где не будет введён Fan ID. Призываем остальных присоединиться к нам и сосредоточить все усилия на поддержке клуба «Газовик-2», — говорится в заявлении фанатов в социальных сетях.
- 30 июня 2022
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