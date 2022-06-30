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Илья Геркус войдёт в руководство «Торпедо»

Илья Геркус войдёт в руководство «Торпедо»
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Илья Геркус войдёт в руководство «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Геркус будет заниматься вопросами стратегии, развитием бренда и коммерческой деятельностью. Денис Маслов останется руководителем клуба. Объявить о назначении Геркуса в «Торпедо» должны в ближайшее время», — добавил источник «Чемпионата».

С лета 2016 по декабрь 2018 года Илья Геркус занимал должность президента футбольного клуба «Локомотив». Также специалист работал в «Зените», разрабатывая стратегию развития команды. Являлся советником президента РФПЛ Сергея Прядкина.

«Торпедо» по итогам сезона-2021/2022 заняло первое место в Футбольной национальной лиге и обеспечило себе повышение в классе. В сезоне-2022/2023 клуб выступит в Российской Премьер-Лиге.

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