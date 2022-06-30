В связи с бойкотом «Торпедо» не будет продавать сезонные абонементы на фанатский сектор

Московское «Торпедо» сообщило о приостановке продажи сезонных абонементов в сектор активной поддержки. Данное решение стало ответной реакцией на бойкот болельщиками матчей Российской Премьер-Лиги в связи с введением процедур Fan ID.



«В связи с тем, что активные болельщики «Торпедо» уведомили наш клуб о том, что временно не будут посещать стадионы, ФК «Торпедо Москва» принял решение не продавать сезонные абонементы на сектор активной поддержки.



Болельщикам, которые уже приобрели абонементы на этот сектор, будут предложены более выгодные места», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



По итогам предыдущего сезона команда заняла первое место в розыгрыше Футбольной национальной лиги. Помимо «Торпедо», повышения в классе добились «Факел» и «Оренбург».

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