Зиньковский назвал причину, из-за которой в детстве его не взяли на просмотр в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, недавно перешедший в московский клуб, рассказал, что мог оказаться в стане красно-белых ещё в детстве. Завершившийся сезон Антон провёл в «Крыльях Советов».

«Я не доехал до просмотра. Получается, сейчас доказал, что зря не взяли. Что значит не взяли из-за низкого роста? Папа зашёл в кабинет, я из-под него так выглянул, и мне сказали: «Ниже метра 70, что-то такое». Вот и весь просмотр был. Сейчас по медосмотру вопросов не было никаких», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, бывший полузащитник «Крыльев Советов» подписал контракт с красно-белыми до 2027 года. В «Спартаке» Зиньковский будет играть под номером 17. По итогам минувшего сезона полузащитник сделал девять голевых передач.

«Спартак» объявил о трансфере Антона Зиньковского: