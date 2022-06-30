Зиньковский ответил на вопрос, какой футбол ставит Абаскаль в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, какой футбол красно-белым ставит новый главный тренер Гильермо Абаскаль. Также он оценил личностные качества специалиста.



«Пробуем играть в комбинационный футбол, стараемся наладить свои связи. Он понял, насколько мы сейчас готовы. Мы все привыкаем к его требованиям. Какая он личность? Эмоциональный: испанцы и итальянцы такие. Он ещё довольно молод, но видно, что качественный тренер. Мне всё нравится. Чувствуется ли небольшая разница в возрасте между нами? Нет», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером «Спартака» нынешним летом. Он заменил на этом посту ушедшего Паоло Ваноли.

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