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Зиньковский назвал позиции на поле, на которых он может играть в «Спартаке»

Зиньковский назвал позиции на поле, на которых он может играть в «Спартаке»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, на какие позиции он может выходить на поле в матчах московской команды. Прошлый сезон игрок провёл в самарских «Крыльях Советов».

«Когда меня позвали в «Спартак», в команде только поменялся тренер — это было как раз во время контактов по возможному переходу. В любом случае тренер будет решать, как меня использовать. Я могу сыграть и справа, и слева, может быть, и в центре. Пока больше используюсь на левом фланге и в центре.

У нас есть несколько схем, которые мы стараемся отрабатывать. Могу и справа сыграть, мы меняемся с Квинси и с другими ребятами. Думаю, разницы нет», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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Зиньковский назвал позиции на поле, на которых он может играть в «Спартаке»
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