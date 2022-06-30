Зиньковский назвал позиции на поле, на которых он может играть в «Спартаке»
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, на какие позиции он может выходить на поле в матчах московской команды. Прошлый сезон игрок провёл в самарских «Крыльях Советов».
«Когда меня позвали в «Спартак», в команде только поменялся тренер — это было как раз во время контактов по возможному переходу. В любом случае тренер будет решать, как меня использовать. Я могу сыграть и справа, и слева, может быть, и в центре. Пока больше используюсь на левом фланге и в центре.
У нас есть несколько схем, которые мы стараемся отрабатывать. Могу и справа сыграть, мы меняемся с Квинси и с другими ребятами. Думаю, разницы нет», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 30 июня 2022
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:23
-
13:23
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:06
-
13:06
-
13:04
-
12:59
-
12:55
-
12:49
-
12:49
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:33
-
12:29
-
12:02
Партнерский контент