Гильермо Абаскаль поблагодарил Федуна и Каттани за приглашение в «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поблагодарил руководство за приглашение в московский клуб. Также он высоко оценил профессиональные навыки работающих в клубе специалистов.
«Хочу всех поприветствовать и сказать спасибо Каттани и Федуну за то, что я сегодня здесь. Все вокруг «Спартака» — большие профессионалы, на всех уровнях.
Почему «Спартак» выбрал именно меня? С моей стороны некорректно отвечать на этот вопрос. Это вопрос к менеджменту клуба, на него отвечал Лука Каттани. Для меня большая честь стать главным тренером такого клуба, как «Спартак». Я не звонил в «Спартак». Этот вопрос нужно адресовать клубу», — передаёт слова Гильермо Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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