Абаскаль объяснил, почему не испугался приехать в Россию и возглавить «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему не испугался приехать в Россию и возглавить красно-белых. Специалист отметил, что в московском клубе его убедили в том, что пребывание в стране будет для него безопасным.
«Когда оценивается такая возможность, решение не приходит быстро. Я пообщался с людьми из «Спартака». Здесь есть желание и страсть работать. Меня убедили, что в России безопасно. Для меня не существует рамок.
Моя супруга скоро будет в Москве — она всегда следовала за мной. Моя семья была счастлива за меня, потому что это серьёзный шаг в тренерской карьере», — передаёт слова Гильермо Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, вчера, 29 июня, в товарищеском матче «Спартак» обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 3:2.
- 30 июня 2022
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:23
-
13:23
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:06
-
13:06
-
13:04
-
12:59
-
12:55
-
12:49
-
12:49
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:33
-
12:29
-
12:02