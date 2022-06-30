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Абаскаль объяснил, почему не испугался приехать в Россию и возглавить «Спартак»

Абаскаль объяснил, почему не испугался приехать в Россию и возглавить «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему не испугался приехать в Россию и возглавить красно-белых. Специалист отметил, что в московском клубе его убедили в том, что пребывание в стране будет для него безопасным.

«Когда оценивается такая возможность, решение не приходит быстро. Я пообщался с людьми из «Спартака». Здесь есть желание и страсть работать. Меня убедили, что в России безопасно. Для меня не существует рамок.

Моя супруга скоро будет в Москве — она всегда следовала за мной. Моя семья была счастлива за меня, потому что это серьёзный шаг в тренерской карьере», — передаёт слова Гильермо Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, вчера, 29 июня, в товарищеском матче «Спартак» обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 3:2.

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