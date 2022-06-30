Абаскаль ответил на вопрос, присоединится ли к тренерскому штабу «Спартака» Андрей Ещенко

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как будет формировать тренерский штаб.

«Мой тренерский штаб был представлен клубом, все люди — большие профессионалы. Присоединится ли когда-нибудь к тренерскому штабу Андрей Ещенко? О тех, кого нет с нами, я бы не хотел говорить», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, новым тренером «Спартака» стал Гильермо Абаскаль, который начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».



Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».