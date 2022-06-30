Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, какой футбол будет демонстрировать команда

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какого стиля игры он придерживается.

«Если говорить о том, какой футбол будет демонстрировать «Спартак» — нужно больше времени, чтобы построить, нежели сломать. Мы хотим построить доминирующую игру, агрессивную. Эта игра должна нравиться и тем, кто её смотрит, и кто в неё играет. Доминировать — это не всегда владеть мячом.



Будем ли играть 4-3-3? То, что вы будете видеть на доске – статическая история. Мы работаем в динамике. У нас есть три разновидности. База – четыре защитника, а что будет дальше, посмотрим. У каждого футболиста есть свои движения, поэтому могут быть разные вариации.



Ждать ли усиления — вопрос к спортивному директору, он занимается этим. Мы с Каттани общаемся каждый день. Кто ушёл и кем заменить – это вопросы к нему», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.