Зиньковский: пробовал спартаковский борщ — не лучше, чем мама готовит
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Новичок «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о рационе, которым сейчас питается.
«Да, пробовал спартаковский борщ. Не лучше, чем мама готовит — мамин более привычный.
Примета, что если футболист женился, то следующий год провальный? Не верю особо в приметы, тем более в такие. Это от футболиста зависит. Наоборот, семья сплотилась, у меня жена — это только на пользу», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, бывший полузащитник «Крыльев Советов» подписал контракт с красно-белыми до 2027 года. В «Спартаке» Зиньковский будет играть под номером 17. По итогам минувшего сезона полузащитник сделал девять голевых передач.
«Спартак» объявил о трансфере Антона Зиньковского:
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