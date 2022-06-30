Зиньковский: пробовал спартаковский борщ — не лучше, чем мама готовит

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о рационе, которым сейчас питается.

«Да, пробовал спартаковский борщ. Не лучше, чем мама готовит — мамин более привычный.



Примета, что если футболист женился, то следующий год провальный? Не верю особо в приметы, тем более в такие. Это от футболиста зависит. Наоборот, семья сплотилась, у меня жена — это только на пользу», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, бывший полузащитник «Крыльев Советов» подписал контракт с красно-белыми до 2027 года. В «Спартаке» Зиньковский будет играть под номером 17. По итогам минувшего сезона полузащитник сделал девять голевых передач.

«Спартак» объявил о трансфере Антона Зиньковского: