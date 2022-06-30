Абаскаль: «Спартак» — самая молодая команда, которую я тренировал за четыре года

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о командах, которые он тренировал ранее.
«Спартак» — самая молодая команда, которую я тренировал за четыре года. В «Лугано» были футболисты старше на девять лет, в «Базеле» были ровесники. Опыт, который есть у тех футболистов, может помочь мне, так и более молодым футболистам. Недопонимание в раздевалке? Футбол – это спорт. Не уместно говорить о боязни», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Гильермо Абаскаль сменил на посту главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Итальянский специалист сумел завоевать с клубом Кубок России по итогам сезона-2021/2022.
Напомним, Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии.
- 30 июня 2022
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