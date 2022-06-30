Зиньковский: в детстве с дедушкой смотрел футбол — радовался, когда «Спартак» выигрывал

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, за какую команду болел в детстве.
«Я не с детства за «Спартак». Я и не говорил так. Говорил, что дедушка всю жизнь болел за «Спартак», я с ним часто футбол и смотрел. Что я помню про «Спартак» в детстве? Я смотрел с 2005 по 2010 год. У нас всегда был футбол, всегда был «Спартак». Когда я приходил к бабушке, всегда в выходные был футбол и я смотрел его с дедушкой, радовался, когда «Спартак» выигрывал.
Самый памятный матч? У меня его не было. Если бы дедушка был жив, я бы спросил его, он рассказал много памятных матчей, но я смотрел все матчи, мне было без разницы. Переживал, чтобы дедушке было круто, когда «Спартак» выигрывал, я радовался за него», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 30 июня 2022
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