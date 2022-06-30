Абаскаль ответил на вопрос, советовался ли с Эмери после приглашения в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, советовался ли он с кем-нибудь перед переходом на работу в московский клуб. Он рассказал, как раньше происходила коммуникация с главным тренером «Вильярреала» Унаи Эмери. Также специалист поделился мнением о том, каким подходом он привык руководствоваться при изучении чего-то нового.



«Я не работал напрямую с Унаи Эмери, а работал с его аналитиком. Мне больше нравится подход, когда сам приезжаю в страну и знакомишься. Если будет нужна после этого необходимость, то тогда могу проконсультироваться со знакомыми», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль занял этот пост нынешним летом. На тренерском мостике он заменил Паоло Ваноли.