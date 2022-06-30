Футболист «Спартака» Зиньковский: с «Зенитом» не было контактов, раз я не там
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Новичок «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что мог продолжить карьеру в другом клубе Российской Премьер-Лиги. Прошлый сезон хавбек провёл в «Крыльях Советов».
«Были ещё варианты, но «Спартак» был более настойчив, и я хотел больше в этот клуб. С «Зенитом», как я понял, не было контактов, раз я не там», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Антон Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Полузащитник перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» нынешним летом. Красно-белые открывают официальный сезон матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Он запланирован на 9 июля.
«Спартак» объявил о трансфере Антона Зиньковского
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