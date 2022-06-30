Абаскаль — о Мозесе: в «Спартаке» должны находиться те люди, которые хотят играть здесь
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал сложившуюся ситуацию с полузащитником Виктором Мозесом. Он рассказал, останутся ли в команде иностранные футболисты.
«Если говорить о Мозесе, я предпочитаю говорить о тех футболистах, которые есть сейчас в команде. Когда Виктор приедет, тогда мы с вами поговорим. Я считаю, что это будет проявлением неуважения к тем, кто находится в моём распоряжении.
Останутся ли иностранцы, гарантий никаких быть не может. В «Спартаке» должны находиться те люди, которые хотят играть здесь. Если я узнаю, что кто-то не захочет играть, то ему лучше не быть в «Спартаке». Мы единый коллектив и должны действовать вместе», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 30 июня 2022
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:23
-
13:23
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:06
-
13:06
-
13:04
-
12:59
-
12:55
-
12:49
-
12:49
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:33
-
12:29
Партнерский контент