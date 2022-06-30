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Абаскаль — о Мозесе: в «Спартаке» должны находиться те люди, которые хотят играть здесь

Абаскаль — о Мозесе: в «Спартаке» должны находиться те люди, которые хотят играть здесь
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал сложившуюся ситуацию с полузащитником Виктором Мозесом. Он рассказал, останутся ли в команде иностранные футболисты.

«Если говорить о Мозесе, я предпочитаю говорить о тех футболистах, которые есть сейчас в команде. Когда Виктор приедет, тогда мы с вами поговорим. Я считаю, что это будет проявлением неуважения к тем, кто находится в моём распоряжении.

Останутся ли иностранцы, гарантий никаких быть не может. В «Спартаке» должны находиться те люди, которые хотят играть здесь. Если я узнаю, что кто-то не захочет играть, то ему лучше не быть в «Спартаке». Мы единый коллектив и должны действовать вместе», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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