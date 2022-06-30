Абаскаль рассказал, когда будет принято решение по будущему Жигулёва в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о будущем защитника Ильи Жигулёва, который находится на просмотре в московском клубе. Прошлый сезон россиянин провёл в чемпионате Польши.
«Жигулёв находится на просмотре. После просмотра будет решение по нему. Сейчас решения нет. Он показывает желание, его опыт игры в центре поля нам полезен», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Испанец начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».
Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».
- 30 июня 2022
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