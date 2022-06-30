Абаскаль: буду ли учить русский? Уже выучил слова направо и налево — их говорит навигатор

Испанский главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об изучении русского языка.

«Буду ли учить русский язык? Коммуникация — самое важное. Если она нарушается, то могут люди неправильно понимать. За четыре года поменял четыре языка. В «Спартаке» мне помогают изучать русские слова, на поле общаемся. С тем трафиком, который есть в Москве, выучил слова налево, направо – это слова, которые говорит навигатор», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Испанец начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».



Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».