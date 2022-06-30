Главный тренер «Спартака»: если хотите — обозначьте цели клуба. Чемпионство? Это ваша цель

Испанский главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о целях команды на сезон.

«Какое место хочу занять? Чемпионат ещё не начался. Если хотите – обозначьте сами. Чемпионство? Хорошо, но это ваша цель. Чего хочу я? Чтобы завтрашняя тренировка была лучше, чем сегодня. Мы должны побеждать каждый день и на каждой тренировке. Победы достигаются за счёт множества факторов. Я человек, который верит в работу — это моё убеждение. Уверен, что всё работает именно так. Можно хорошо тренироваться, но при этом проигрывать. В футболе, в отличие от баскетбола, можно проиграть, пропустить случайный гол или забить себе – такое бывает. Мы должны повышать свою уверенность. Да, многое решает удача, но я хочу, чтобы мы от этого ушли.



Является ли проблемой малое количество дней для подготовки к Суперкубку? Клуб уже делал заявление на этот счёт — я с ним полночью согласен. Мы не можем искать оправданий. Должны выйти на этот матч готовыми. Желание и самоотдача позволит нам нивелировать недостаток времени в подготовке», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.