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«Не буду молчать, если увижу несправедливость». Абаскаль — о работе судей

«Не буду молчать, если увижу несправедливость». Абаскаль — о работе судей
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Испанский главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своём отношении к арбитрам. Ранее жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова критиковала работу судей в матчах с участием московской команды.

«Судьи? В футболе могут ошибаться все. Но если я увижу несправедливость, то не буду молчать об этом. Нас оценивают по тем очкам, которые мы набираем. Судей — по решениям, которые они принимают. Чем меньше будем говорить об этом, тем будет лучше», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Испанец начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

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