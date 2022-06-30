Абаскаль ответил, готов ли он сменить причёску, если «Спартак» выиграет Суперкубок

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, готов ли он сменить причёску, если команда выиграет у «Зенита» Суперкубок России по футболу.



«Не готов сменить причёску, если «Спартак» выиграет Суперкубок. Людей с рыжими волосами очень мало. Если вдруг я подстригусь, и у меня вырастут тёмные волосы — это будет катастрофа», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, 9 июля состоится встреча за Суперкубок России по футболу. Этот матч станет первым официальным для «Спартака» под руководством нового главного тренера клуба Гильермо Абаскаля. Соперником станет «Зенит», который является действующим чемпионом страны. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на поле «Газпром Арены».

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