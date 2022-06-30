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Абаскаль объяснил, почему запретил два ругательных слова в «Спартаке»

Абаскаль объяснил, почему запретил два ругательных слова в «Спартаке»
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Испанский главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об ограничениях, которые он ввёл после прихода в московский клуб. Ранее он рассказал о своём знании русского языка.

«Прежде всего я сделал это для себя. Есть определённые слова, которые могут сказываться на атмосфере. Я запретил ругательства, чтобы в команде была позитивная атмосфера», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Испанец начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».

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