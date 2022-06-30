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Кассьерра перешёл в «Зенит»

Кассьерра перешёл в «Зенит»
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Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра перешёл в «Зенит». 25-летний форвард воспитывался в академии колумбийского «Депортиво Кали». Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» приветствует Матео Кассьерру в Петербурге и желает забивать ещё чаще в сине-бело-голубой футболке», — говорится в приветственном сообщении для колумбийца.

Контракт с колумбийцем заключён по схеме «3+1». Ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» заплатит за трансфер Кассьерры € 5 млн. Напомним, Кассьерра перешёл в «Сочи» из «Белененсеша» в 2021 году. В минувшем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

Он стал лучшим бомбардиром южан в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги.

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