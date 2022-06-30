Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра перешёл в «Зенит». 25-летний форвард воспитывался в академии колумбийского «Депортиво Кали». Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
«Зенит» приветствует Матео Кассьерру в Петербурге и желает забивать ещё чаще в сине-бело-голубой футболке», — говорится в приветственном сообщении для колумбийца.
Контракт с колумбийцем заключён по схеме «3+1». Ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» заплатит за трансфер Кассьерры € 5 млн. Напомним, Кассьерра перешёл в «Сочи» из «Белененсеша» в 2021 году. В минувшем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.
Он стал лучшим бомбардиром южан в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги.
- 30 июня 2022
-
15:23
-
15:19
-
15:15
-
15:03
-
14:47
-
14:40
-
14:36
-
14:21
-
14:06
-
14:04
-
14:01
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:23
-
13:23
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:06
-
13:06