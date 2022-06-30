Матео Кассьерра рассказал, что перед трансфером в «Зенит» советовался с Барриосом
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Новичок «Зенита» Матео Кассьерра, перешедший в петербургский клуб из «Сочи», рассказал, с кем советовался перед трансфером.
«У меня была возможность поговорить с Барриосом. Вильмар — первоклассный футболист, который прямо сейчас творит историю в «Зените». Я задал ему несколько вопросов, и после его слов мне было ещё проще решиться на переезд.
Он сказал, что здесь я буду чувствовать себя как дома. Что «Зенит» — это футбольный гранд, который всегда борется за чемпионство, в минувшем сезоне он взял свой очередной титул. Разумеется, всё это стало для меня дополнительной мотивацией приехать сюда», — приводит слова колумбийца пресс-служба из Санкт-Петербурга.
Матео стал лучшим бомбардиром южан в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги.
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