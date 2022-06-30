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Выборы нового президента РПЛ запланированы на 16 августа

Выборы нового президента РПЛ запланированы на 16 августа
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Общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги проведёт внеочередное заседание, на котором будет избран новый глава лиги, сообщает пресс-служба турнира. Выборы состоятся во вторник, 16 августа. В соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены Премьер-Лиги.

Ранее появилась информация, что «Спартак» поддержал кандидатуру Александра Алаева. Чуть позже красно-белые подтвердили её.

Напомним, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги. Напомним, в мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию после сезона-2021/2022.

Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

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