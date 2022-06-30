«Пари Нижний Новгород» близок к аренде на сезон полузащитника «Зенита» Михайлова

«Пари Нижний Новгород» близок к аренде на сезон полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделка должна быть заключена в ближайшее время.



Прошлый сезон Михайлов провёл в «Шальке» на правах аренды. Он провёл 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Он является воспитанником академии «Зенита». Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2025 года. Кроме того, атакующий полузащитник выступает за молодёжную сборную России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 300 тыс.



«Зенит» является действующим чемпионом страны. 9 июля команда сыграет в Суперкубке России со «Спартаком».