Прошёл второй «День талантов Championat.com в «Чертаново»
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Второй день просмотров юных футболистов «Дни талантов Championat.com в «Чертаново» прошёл на стадионе «Арена Чертаново». Около 300 игроков поучаствовали в футбольных тестах. Ребята проявили себя в двусторонних играх и челленджах с блогерами, а после получили призы.
На третий день юных футболистов так же ждут футбольные игры, развлекательная программа и призы от «Чемпионата» и Академии «Чертаново».
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- 30 июня 2022
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