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Червиченко: я хотел бы пойти работать в «Спартак» вместо Абаскаля, не гарантируя место

Червиченко: я хотел бы пойти работать в «Спартак» вместо Абаскаля, не гарантируя место
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на высказывания главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о задачах команды на сезон.

«Я бы тоже хотел пойти работать в «Спартак» вместо Абаскаля, не гарантируя никакое место, и получать хорошую зарплату. Также с пожеланиями, чтобы команда отлично работала на тренировках. «Спартак» каждый раз себя загоняет этими криками, что для нас существует только первое место. Итоги чемпионата мы видим.

Кроме смеха и улыбок эти сказки про первое место, особенно на фоне десятого, ничего не вызывают. Даже попадание в тройку для сегодняшнего «Спартака» — это успех. Сказать, что мы хотим попасть в тройку, для Абаскаля значит обозлить болельщиков на самом старте своей спартаковской карьеры. Сказать про первое место – все скажут, что человек не в адеквате. Поэтому он, бедолага, увиливает от ответа. Видимо, ему подготовили ответы. Не понимаю, зачем нужны такие пресс-конференции, если твой тренер, которого и так не очень хорошо воспринимают, после этого подвергнется журналистским ударам и обструкции», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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