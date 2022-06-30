Максим Глушенков: рад, что ушёл из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Глушенков заявил, что давно хотел уйти из московского клуба. Он подчеркнул, что рад случившемуся событию. Футболист перебрался в «Крылья Советов».



«Мой уход из «Спартака»? Я рад, что ушёл. Я давно этого хотел. Мне в «Крыльях Советов» всё нравится. Я хотел играть, с этим и связан мой уход», — цитирует Глушенкова «Спорт-экспресс».



Напомним, в сезоне-2021/2022 Максим Глушенков выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. В составе самарского клуба он провёл 29 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи. За «Спартак» полузащитник провёл лишь 11 матчей в карьере. Прошлый розыгрыш Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» завершили на восьмом месте, а «Спартак» — на 10-м.