Мостовой заявил, что не стоит тюкать Абаскаля за ответ на вопрос о чемпионстве «Спартака»

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале. Он отметил, что специалист должен иначе отвечать на вопросы о потенциальном чемпионстве. При этом Мостовой призвал не сильно критиковать наставника красно-белых.



«Это ненормально, что тренер так отвечает на вопрос о чемпионстве. Можно было ответить в другой форме. Но здесь не стоит тюкать Абаскаля. Человек появился из ниоткуда, поэтому он всегда будет отвечать такими фразами. Кто когда-то был в футболе, играл, работал, ответил бы по-другому. Когда приходишь в такую команду, как «Спартак», скажешь, что будешь стараться и подниматься как можно выше.



У нас приезжают, получают удовольствие и деньги и уезжают. Потом в социальных сетях смотришь, как у них всё было хорошо. Так продолжается много лет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.