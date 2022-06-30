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Мостовой заявил, что не стоит тюкать Абаскаля за ответ на вопрос о чемпионстве «Спартака»

Мостовой заявил, что не стоит тюкать Абаскаля за ответ на вопрос о чемпионстве «Спартака»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале. Он отметил, что специалист должен иначе отвечать на вопросы о потенциальном чемпионстве. При этом Мостовой призвал не сильно критиковать наставника красно-белых.

«Это ненормально, что тренер так отвечает на вопрос о чемпионстве. Можно было ответить в другой форме. Но здесь не стоит тюкать Абаскаля. Человек появился из ниоткуда, поэтому он всегда будет отвечать такими фразами. Кто когда-то был в футболе, играл, работал, ответил бы по-другому. Когда приходишь в такую команду, как «Спартак», скажешь, что будешь стараться и подниматься как можно выше.

У нас приезжают, получают удовольствие и деньги и уезжают. Потом в социальных сетях смотришь, как у них всё было хорошо. Так продолжается много лет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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