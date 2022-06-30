Игрок «Велеса» Майга, которым интересовался «Рубин», перешёл в «Нижний Новгород»

Полузащитник «Велеса» Мамаду Майга, имеющий российское гражданство, подписал трёхлетний контракт с «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
«Майга – универсальный футболист, способный сыграть на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. Мы давно наблюдали за этим цепким и техничным футболистом. Рады, что он пополнил состав нашего клуба. Надеемся, что Мамаду проявит себя в РПЛ с лучшей стороны», — так прокомментировал переход игрока заместитель генерального директора клуба по трансферной политике Игорь Кудряшов.
Ранее сообщалось, что «Рубин» заинтересован в услугах полузащитника и капитана «Велеса» Мамаду Майга и уже сделал предложение столичному клубу. В финансовом плане для «Велеса» оно было выгоднее, чем имеющиеся от клубов РПЛ.
- 30 июня 2022
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