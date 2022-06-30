«Локомотив» объявил о назначении Циннбауэра на должность главного тренера

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении 52-летнего немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера.

Стоит отметить, что это назначение носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.

«Футбольный клуб «Локомотив» достиг договорённости с Йозефом Циннбауэром, согласно которой немецкий специалист займёт должность главного тренера. Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды», — написала пресс-служба железнодорожников.