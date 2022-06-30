«Один коллега сравнил нас с топ-менеджерами». Бобровский — о повышении зарплаты судьям

Судья Ян Бобровский, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги и Первой лиги, высказался о повышении зарплат арбитрам.
«Мне понравились слова одного опытного действующего коллеги, который сравнил нас с топ-менеджерами крупных компаний. Ведь нас в РПЛ всего 20 человек. Каждый проделал огромный путь, чтобы заслужить место здесь. Думаю, правильно, что оплата может вырасти. То давление и та работа, которую мы выполняем, может цениться выше. Спасибо руководству за сделанные к этому шаги», — сказал Бобровский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Напомним, в середине июня клубы РПЛ поддержали предложение департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) увеличить расходы на судейство с 775,3 млн рублей за четыре сезона до 937,2 млн рублей.
- 30 июня 2022
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