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«Один коллега сравнил нас с топ-менеджерами». Бобровский — о повышении зарплаты судьям

«Один коллега сравнил нас с топ-менеджерами». Бобровский — о повышении зарплаты судьям
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Судья Ян Бобровский, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги и Первой лиги, высказался о повышении зарплат арбитрам.

«Мне понравились слова одного опытного действующего коллеги, который сравнил нас с топ-менеджерами крупных компаний. Ведь нас в РПЛ всего 20 человек. Каждый проделал огромный путь, чтобы заслужить место здесь. Думаю, правильно, что оплата может вырасти. То давление и та работа, которую мы выполняем, может цениться выше. Спасибо руководству за сделанные к этому шаги», — сказал Бобровский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в середине июня клубы РПЛ поддержали предложение департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) увеличить расходы на судейство с 775,3 млн рублей за четыре сезона до 937,2 млн рублей.

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