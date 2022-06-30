«Милан» желает подписать Неймара. Клуб готов платить ему € 15–20 млн, остальное — на «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 30-летнего бразильца заинтересован «Милан», сообщает UOL со ссылкой на El Pais.
По информации источника, «россонери» считают, что такой трансфер мог бы показать, что клуб вернулся на передовые позиции в мировом футболе. При этом у «Милана» нет возможности платить форварду всю зарплату, итальянцы готовы взять на себя лишь € 15–20 млн в год. Руководство «Милана» рассчитывает, что оставшуюся часть возьмёт на себя «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что Неймар готов покинуть французский клуб. Бразилец считает, что его не ценят в «ПСЖ». Также отмечалось, что и сами парижане готовы расстаться с 30-летним игроком, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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