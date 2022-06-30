«За что чума на этот наш дом». Баринов — о новом главном тренере «Локо» Циннбауэре
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Народный артист России Валерий Баринов высказался о назначении Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера московского «Локомотива».
«Господи… Кругом говорят об импортозамещении — только в футболе у нас не могут заменить. Он откуда хоть? Он главным работал или каким-нибудь массажистом?
Эти ребята не успокоятся, пока денег не наворуют. Я не про немцев, я про наших. Нашего тренера назначить — много не украдёшь. Пирог не такой большой. Тут от немца большой пирог — отщепить можно много. За что чума на этот наш дом… Они нацелились давно это порушить. Всё то, что создавалось трудом, кровью и потом, они всё это рушат. Господи, хорошо бы ошибиться», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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