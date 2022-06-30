Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«За что чума на этот наш дом». Баринов — о новом главном тренере «Локо» Циннбауэре

«За что чума на этот наш дом». Баринов — о новом главном тренере «Локо» Циннбауэре
Комментарии

Народный артист России Валерий Баринов высказался о назначении Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Господи… Кругом говорят об импортозамещении — только в футболе у нас не могут заменить. Он откуда хоть? Он главным работал или каким-нибудь массажистом?

Эти ребята не успокоятся, пока денег не наворуют. Я не про немцев, я про наших. Нашего тренера назначить — много не украдёшь. Пирог не такой большой. Тут от немца большой пирог — отщепить можно много. За что чума на этот наш дом… Они нацелились давно это порушить. Всё то, что создавалось трудом, кровью и потом, они всё это рушат. Господи, хорошо бы ошибиться», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
«Локомотив» объявил о назначении Циннбауэра на должность главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022