Судья Бобровский объяснил, почему прерывал матч «Ростов» — «Локо» почти на 19 минут

Судья Ян Бобровский, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги и Первой лиги, объяснил, почему прерывал матч РПЛ сезона-2021/2022 «Ростов» — «Локомотив» (4:1) почти на 19 минут.

«Куча спорных ситуаций. Ведь арбитр VAR проверяет все моменты с забитыми голами, красной карточкой и назначением пенальти. А таких эпизодов в игре было очень много. Сначала отменённый, потом назначенный пенальти. Гол из «вне игры», гол засчитанный. Надо понимать, что, даже когда назначается пенальти, арбитр на VAR должен убедиться в его правильности. Должен посмотреть, не было ли, условно, «вне игры» на протяжении всей атаки. Ведь 95% болельщиков об этом не думают. А видеоассистент должен отслеживать, ориентироваться на линии, которые порой рисовать очень тяжело. В этот вечер сложилось много факторов.

Судье у монитора зачастую сложно. У него много камер. Из условно 15 только на одной можно что-то увидеть. Моменты были непростыми, а решение принимаю я. Тот матч стал отправной точкой, впоследствии такого количества времени на остановки не было ни у меня, ни у кого другого.

Конечно, немного некомфортно, когда так много общаешься с видеоассистентом и ждёшь подтверждения решений. Но главное, что в том матче все решения в итоге оказались правильными. Да, их принимали долго, но будем исправляться», — сказал Бобровский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.