Арбитр РПЛ рассказал, как судей обучают на лицензию VAR

Арбитр Ян Бобровский, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги и Первой лиги, рассказал, как проходит обучение судей на лицензию VAR.

«Я попал в список судей РПЛ ещё зимой 2021-го. Но у меня не было лицензии VAR. На обучение ушёл год, ведь без неё я не мог работать в поле. То есть находился одновременно в списке, но и не в нём. Это немного напрягало: вроде мы уже можем судить в РПЛ, но вместо этого ездили резервными в Премьер-Лиге, работали в ФНЛ и обучались.



Почему такое долгое обучение? Это регламент ФИФА. Нужно провести определённое количество учебных часов в поле, за монитором. На процесс оказали влияние разные факторы. Но вообще год – это нормально. Некоторые получают дольше.



Вообще специфика в том, что все судьи из разных городов. Нас надо всех собрать в одном месте, в одно время. А у нас идёт сезон, мы судим матчи. Это всё накладывается. Мы ездили в Москву, Сочи. Сначала была теория, потом тренажёры с симулятором по уже готовой записи игры. Судья принимал какое-то решение, а мы делали проверку. Потом разбирали ошибки и так далее. Дальше подключается работа в реальном времени с юношескими командами, и мы тренировались уже там», – сказал Бобровский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.