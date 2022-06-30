Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в «Ренне»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может перейти в клуб французской Лиги 1. Как сообщает L'Equipe, «Ренн» рассматривает возможность подписания 28-летнего футболиста.



По информации источника, французский клуб начал переговоры с «Барселоной» по поводу трансфера Юмтити. «Ренн» рассматривает Самуэля в качестве замены Наифу Агеру, который перешёл в «Вест Хэм Юнайтед».



Напомним, Юмтити является воспитанником «Лиона». В «Барселону» француз перешёл летом 2016 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, каталонцы заплатили «ткачам» € 25 млн за трансфер защитника. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Юмтити составляет € 2 млн.



В сезоне-2021/2022 француз лишь однажды появился на поле. Это произошло в матче 17-го тура Примеры с «Осасуной» (2:2).

Футболисты, которых продавали слишком дёшево: