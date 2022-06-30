Карпин и Онопко прокомментировали продление своих контрактов с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал пролонгацию сотрудничества с клубом. Напомним, стороны заключили соглашение сроком на четыре года. Параллельно Карпин также возглавляет сборную России по футболу.
«Неоднократно говорил о своём тёплом отношении к клубу и городу. Чувствую себя здесь максимально комфортно. Благодарю руководство «Ростова» за доверие, у нас впереди много работы», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова»
Ассистент Карпина в «Ростове» Виктор Онопко также продлил контракт с клубом на четыре года и прокомментировал это событие.
«Очень понравилась работа в тренерском штабе «Ростова» в прошлом сезоне. Надеюсь, что продолжим в том же духе. Хочу поблагодарить руководство клуба и Валерия Георгиевича за предоставленную возможность».
- 30 июня 2022
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