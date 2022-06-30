Президент «Ростова» прокомментировал продление контрактов с Карпиным и Онопко

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц высказался по поводу пролонгации сотрудничества с главным тренером команды Валерием Карпиным и его ассистентом Виктором Онопко. Специалисты также продолжают занимать свои должности в тренерском штабе сборной России.
«Очень приятно, что едва ли не самые уважаемые футбольные специалисты в России продлили отношения с нашим клубом. Никаких разногласий по поводу контрактов не было, да и быть не могло. Ещё с самого начала совместного сотрудничества мы поняли, что легко придём к общему знаменателю. Теперь Валерий Георгиевич и Виктор Савельевич с нами надолго, а именно на четыре года, у нас отличные перспективы создать по-настоящему яркую и узнаваемую команду», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт «Ростова».
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Ростов» под руководством Карпина и Онопко занял девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги.
- 30 июня 2022
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