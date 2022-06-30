Винисиус — лучший молодой игрок сезона в мире по версии Marca. Холанд — 2-й, Педри — 3-й

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком не старше 21 года в мире по версии испанского издания Marca.



Составители рейтинга лучших молодых футболистов отметили рост Винисиуса на протяжении минувшего сезона, а также его вклад в победу «Реала» в Лиге чемпионов. Вторым лучшим молодым игроком сезона-2021/2022 Marca назвала нападающего Эрлинга Холанда, перешедшего из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Издание отмечает, что прошедший сезон был тяжёлым для норвежца из-за травм. Третий – полузащитник «Барселоны» Педри, которого, как и Холанда, преследовали повреждения.



В топ-10 также вошли нападающий Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус»), полузащитник Филип Фоден («Манчестер Сити»), хавбек Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), полузащитник Гави («Барселона»), хавбек Орельен Тчуамени («Монако»/«Реал»), форвард Антони («Аякс») и игрок центральной линии Сандро Тонали («Милан»).

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