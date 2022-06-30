Винисиус — лучший молодой игрок сезона в мире по версии Marca. Холанд — 2-й, Педри — 3-й

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком не старше 21 года в мире по версии испанского издания Marca.
Составители рейтинга лучших молодых футболистов отметили рост Винисиуса на протяжении минувшего сезона, а также его вклад в победу «Реала» в Лиге чемпионов. Вторым лучшим молодым игроком сезона-2021/2022 Marca назвала нападающего Эрлинга Холанда, перешедшего из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Издание отмечает, что прошедший сезон был тяжёлым для норвежца из-за травм. Третий – полузащитник «Барселоны» Педри, которого, как и Холанда, преследовали повреждения.
В топ-10 также вошли нападающий Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус»), полузащитник Филип Фоден («Манчестер Сити»), хавбек Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), полузащитник Гави («Барселона»), хавбек Орельен Тчуамени («Монако»/«Реал»), форвард Антони («Аякс») и игрок центральной линии Сандро Тонали («Милан»).
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
- 30 июня 2022
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:50
-
19:39
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:16
-
19:10
-
19:05
-
18:53
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:40
-
18:34
-
18:25
-
18:21
-
18:16
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:22
-
17:17
-
17:11
-
17:03
-
16:55
-
16:53
-
16:43