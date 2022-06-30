Главный тренер «Торпедо» Бородюк поблагодарил болельщиков за поддержку в ФНЛ
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Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк выразил благодарность руководству клуба, болельщикам, футболистам и своим коллегам за поддержку по ходу прошлого сезона.
«Огромное спасибо руководству, что поддерживали нас. Это очень важно в современном футболе. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас в прошедшем сезоне. Низкий вам поклон. Спасибо ребятам — они настоящие мужчины. Я вами горжусь, приятно с вами работать. Со мной работают единомышленники, и я им за это благодарен», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Торпедо» заняло первое место в Футбольной национальной лиге (теперь — Первая лига) и напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу.
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