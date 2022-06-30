Сергеев: доволен дебютным сезоном в РПЛ. Медаль во всех смыслах тяжелее, чем в ПФЛ и ФНЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оценил свой дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге. Также футболист рассказал об эмоциях, которые испытал после матча с «Локомотивом», в котором сине-бело-голубые досрочно гарантировали себе золотые медали чемпионата России.
«Когда эмоции были сильнее: при победе в РПЛ, ПФЛ или ФНЛ? Каждый случай особенный. Но, конечно, очень приятно было стать чемпионом России в дебютном сезоне в Премьер-Лиге. После финального свистка в матче с «Локомотивом» наступило какое-то опустошение. Я будто не понимал, что произошло. Осознание пришло позже, когда друзья стали поздравлять. Они мне первыми и написали, что за четыре года я выиграл ПФЛ, ФНЛ и РПЛ.
Какая медаль тяжелее? В РПЛ. Во всех смыслах.
Доволен ли я своим дебютным сезоном в РПЛ? Если скажу нет и что всегда хочется большего, мне не поверят. В целом доволен, конечно. Сейчас важно не останавливаться, прибавлять. Впереди полноценный сезон, в котором надо показать свой максимум как в командной, так и в личной статистике», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» финишировал на первом месте в турнирной таблице РПЛ, завоевав четвёртое подряд чемпионство. В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо».
- 30 июня 2022
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