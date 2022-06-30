«Упадёшь — сразу надо ногу заматывать». Сергеев высказался о полях в ФНЛ-2

Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился воспоминаниями о полях на стадионах низших дивизионов чемпионата России по футболу.

«С какими чувствами вспоминаю поля на аренах второй лиги? Не очень хорошими были те поля. Почти все — искусственные, жёсткие. Самое тяжёлое — в Красногорске. Я там играл против «Зоркого» в составе «Торпедо». В Красногорске каждый год поверх футбольного поля заливали каток, и весной оно было как асфальт. Жуткое давление на колени, и лучше на нём не падать. Упадёшь — сразу надо ногу заматывать», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

Напомним, Сергеев является одним из восьми футболистов, которые в ходе своей карьеры побеждали в трёх дивизионах чемпионата России – РПЛ, ФНЛ (сейчас – Первая лиг) и ПФЛ (сейчас – ФНЛ-2).