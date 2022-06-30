«Динамо» благодаря дублю Фомина разгромило «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

Сегодня, 30 июня, московское «Динамо» сыграло товарищеский матч со «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилась разгромной победой бело-голубых со счётом 3:0. Отметим, что матч был сыгран по нестандартным для футбола правилам – первый тайм длился 45 минут, а второй – 60 минут.
Счёт был открыт в первой половине встречи. На 35-й минуте пенальти в ворота «СКА-Хабаровск» реализовал полузащитник Даниил Фомин. На 50-й минуте Фомин оформил дубль, голевой пас отдал Ярослав Гладышев. На 99-й минуте нападающий Константин Тюкавин после паса Гладышева довёл счёт до разгромного.
Напомним, «Динамо» по итогам сезона-2021/2022 заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а «СКА-Хабаровск» расположился на четвёртой строчке ФНЛ (теперь – Первая лига). Хабаровский клуб сыграл в стыковых матчах с «Химками», но уступил им, поэтому не заработал повышения в классе.
- 30 июня 2022
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